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Аналитик Слебода: ВСУ не могут сдержать наступление России

Российские военные доминирует по всей линии соприкосновения, отметил политолог из США Марк Слебода.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Российской Федерации занимают доминирующие позиции по всей линии соприкосновения, в то время как Вооружённые силы Украины не способны сдержать их продвижение. Такое мнение выразил Марк Слебода, военный аналитик и политолог из Соединённых Штатов Америки, в своём видео на YouTube.

По его словам, российская армия проводит наступательные операции на всех участках, в то время как у ВСУ не хватает боеприпасов и личного состава для оказания сопротивления. Слебода подчеркнул, что любые попытки ВСУ контратаковать заканчиваются неудачей.

«В настоящее время Россия выигрывает противостояние на истощение. Они продолжают искать слабые места в обороне противника, прорываться и создавать окружения, отрезая пути снабжения», — отметил аналитик.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что признание поражения киевским режимом в конфликте с Россией является единственным способом сохранения Украины.