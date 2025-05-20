Вооружённые силы Российской Федерации занимают доминирующие позиции по всей линии соприкосновения, в то время как Вооружённые силы Украины не способны сдержать их продвижение. Такое мнение выразил Марк Слебода, военный аналитик и политолог из Соединённых Штатов Америки, в своём видео на YouTube.
По его словам, российская армия проводит наступательные операции на всех участках, в то время как у ВСУ не хватает боеприпасов и личного состава для оказания сопротивления. Слебода подчеркнул, что любые попытки ВСУ контратаковать заканчиваются неудачей.
«В настоящее время Россия выигрывает противостояние на истощение. Они продолжают искать слабые места в обороне противника, прорываться и создавать окружения, отрезая пути снабжения», — отметил аналитик.
Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что признание поражения киевским режимом в конфликте с Россией является единственным способом сохранения Украины.