В МО назвали регион, подвергшийся ночной атаке ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили атаку вражеских беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего было обнаружено и уничтожено семь летательных аппаратов. Губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил, что разрушений и пострадавших нет.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — следует из сводки Минобороны.
Богомаз также отметил, что на месте работают экстренные службы. Он поблагодарил подразделения ПВО за защиту мирных граждан.
Ранее «МК» писал, что ракетную опасность объявляли власти на Черноморском побережье Краснодарского края. Она действовала в Новороссийске, Сочи и Сириусе.