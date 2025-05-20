Косачёв: Трамп понял, что РФ является субъектом международных отношений

Президент США Дональд Трамп осознал, что Россия является таким же субъектом международных отношений, как и все остальные страны, заявил вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачёв.
Так сенатор прокомментировал телефонный разговор, который 19 мая провели российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома.
«Трамп первым понял, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Косачёв отметил, что это не нужно «ни Америке Трампа, ни России Путина». Он подчеркнул, что такая позиция является «главным объединительным моментом и главной движущей силой» в рамках мирных переговоров.
По мнению вице-спикера СФ, сейчас образовались две консультационно-переговорные группы. Одна из них, в которой участвуют Москва и Вашингтон, является площадкой, где стороны ищут пути к достижению мира. В другой группе, как добавляет Косачёв, Киев и европейские страны обсуждают возможности для продолжения украинского конфликта.
Напомним, Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил о прогрессе в урегулировании на Украине. Он также выразил уверенность, что украинский кризис требует политического решения и шансы на достижение мира высоки.