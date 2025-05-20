Украинские военные устраивают «мясные штурмы» в донецком селе Зверево, бросая в бои неопытных бойцов, вследствие чего они погибают. Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Тоха.
«Бои тяжелые, противник постоянно “накатывается” (контратакует — прим. ред.). При этом наша 51-я армия удерживает половину села, плюс-минус 50%», — отметил собеседник информагентства.
Глава ДНР Денис Пушилин на днях сообщал, что российские военнослужащие существенно продвинулись на красноармейском направлении — возле Зверева и поселка Леонтовичи.