Украинские военные устраивают «мясные штурмы» в донецком селе Зверево, бросая в бои неопытных бойцов, вследствие чего они погибают. Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Тоха.