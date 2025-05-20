В Совфеде выделили главное в переговорах Путина и Трампа

«Трамп первым понял, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой», — добавил он. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале.