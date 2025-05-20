Рубио заявил, что в США хотят мира, а в Европе — войны

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — высказался Рубио.
Рубио также подчеркнул, что президент Дональд Трамп стремится избегать чрезмерных расходов на оборону, предпочитая направлять средства на развитие экономики.
Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор, их беседа длилась два часа. Как отметил российский лидер, диалог был «содержательным и интересным». Разговор начался с поздравлений главы США, который недавно стал дедушкой в 11-й раз, а продолжился темой урегулирования конфликта на Украине.