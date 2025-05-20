Рубио заявил, что в США хотят мира, а в Европе — войны

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Риме ему довелось услышать неожиданные мнения о стремлении Европы к конфликтам. По его словам, один из кардиналов, с которым он беседовал, удивился, что американский президент выступает за мир, тогда как некоторые европейские лидеры настойчиво призывают к военным действиям.