Помыть, побрить, накормить: тыловики-десантники группировки «Днепр» раскрыли секреты работы

— Наша задача, — говорит в заключение командир роты, — обеспечить десантно-штурмовой полк горюче-смазочными материалами, обмундированием и пищей. Военнослужащие могут сходить в баню, помыться и отдохнуть. Главная задача для всех нас — победить нацизм. Наши прадеды и деды 80 лет назад это сделали. Сделаем и мы. Наша сила в единстве, братстве и силе духа.