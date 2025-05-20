Помыть, побрить, накормить: тыловики-десантники группировки «Днепр» раскрыли секреты работы

Думалось, что вряд ли меня можно чем-то удивить в этом тыловом районе группировки «Днепр». Однако те, кто придумал и обустроил защищённый подземный комплекс, признаться честно, сделать это смогли. Здесь созданы все условия для того, чтобы бойцы гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Днепр» смогли восстановить свою боеспособность после выполнения боевых задач.
Отвечает за подземный «санаторий» рота материального обеспечения, которой командует офицер с позывным «Быстрый». Он говорит, что рота — как одна большая семья.
— Все поставленные задачи по подвозу боеприпасов, продовольствия и других материальных средств к линии боевого соприкосновения, выполняются быстро и точно, — отмечает «Быстрый».
Подземное сооружение предназначено для восстановления личного состава, возвратившегося с боевой задачи.
— Здесь бойцы могут отдохнуть, провести свободное время, выйти на связь со своими родными и близкими, получить нужную им информацию, привести себя в порядок, свою форму одежды, технику и вооружение, — говорит ротный.
Бойцы, которых мы встретили в столовой, говорят, что кормят вкусно и сытно. Пища почти домашняя.
Начальник склада продовольствия с позывным «Тайфун» говорит, что ассортимент продуктов большой. Есть из чего приготовить вкусные блюда.
В тыловом районе оборудовали и мини-музей трофейной техники ВСУ и НАТО. Представлены минометы, стрелковое оружие, гранатомёты, беспилотники, элементы экипировки противника, которые наши десантники захватили в ходе боевой работы.
— Наша задача, — говорит в заключение командир роты, — обеспечить десантно-штурмовой полк горюче-смазочными материалами, обмундированием и пищей. Военнослужащие могут сходить в баню, помыться и отдохнуть. Главная задача для всех нас — победить нацизм. Наши прадеды и деды 80 лет назад это сделали. Сделаем и мы. Наша сила в единстве, братстве и силе духа.