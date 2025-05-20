«Только на равных»: В Совфеде указали на важный вывод по итогам разговора Путина и Трампа

Косачёв отметил, что после беседы сформировались две переговорные площадки: российско-американская, сосредоточенная на поиске путей урегулирования, и украинско-европейская, где обсуждаются варианты продолжения конфликта.
По мнению сенатора, западные страны стремятся вовлечь Трампа в коалицию, где Киев выступает как субъект, а Москва — как объект влияния. Он подчеркнул, что это позиция приводит к превращению Незалежной в инструмент, способный усилить напряжённость и создать угрозу глобального масштаба.
«Трамп первым понял, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные, и что разговор с ней может быть только на равных», — пишет Косачёв.
По его мнению, подобный расклад не выгоден ни Москве, ни Вашингтону. Политик назвал это объединяющим фактором для двух стран и выразил надежду, что совместные усилия будут направлены на прекращение боевых действий, а не на их продолжение.
Напомним, 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, их беседа длилась два часа. Как отметил российский лидер, диалог был «содержательным и интересным». После этого президент США выразил уверенность в том, что глава российского государства заинтересован в достижении мира на украинской территории.