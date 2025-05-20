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Зеленский отказался принимать «российские ультиматумы». Военная операция, день 1182-й

Средства ПВО за ночь сбили восемь беспилотников над Брянской областью. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет принимать принимать «российские ультиматумы». Газета Financial Times сообщила, что союзники США были озадачены тем, что президент США Дональд Трамп отказался усиливать санкционное давление на Москву после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:25 Европейские лидеры были ошеломлены позицией Дональда Трампа, который после разговора с Владимиром Путиным отказался поддерживать новые санкции против Москвы. Источники Financial Times сообщили, что союзники США ожидали более жесткой линии, однако американский президент дал понять, что не считает нужным усиливать давление на Россию.

8:21 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе поездки в Рим слышал оценки о том, что в Европе хотят конфликта.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — сказал Рубио.

8:15 Украина не примет «российские ультиматумы» и не станет выводить войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил президент страны Владимир Зеленский после беседы с американским лидером Дональдом Трампом.

8:10.

8:07 Реальное посредничество в российско-украинском конфликте возможно только со стороны тех, кто сохраняет равную дистанцию от стран-участников противостояния, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1182-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.