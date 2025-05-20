CNN: Украину ждут мрачные перспективы после разговора Путина с Трампом

В материале отмечается, что Трамп, который обещал выйти из переговорного процесса, уже сделал это. Не официально и не публично, а лишь на политическом уровне, ведь он уже передал новому Папе Римскому задачу: организовать переговоры Москвы и Киева в Ватикане.