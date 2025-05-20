CNN: Украину ждут мрачные перспективы после разговора Путина с Трампом

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 19 мая, не значит ничего хорошего для Украины. К такому выводу пришло издание CNN. По мнению журналистов, Киев в 2025 году — это мрачная перспектива, у которой просто нет шансов.
В материале отмечается, что Трамп, который обещал выйти из переговорного процесса, уже сделал это. Не официально и не публично, а лишь на политическом уровне, ведь он уже передал новому Папе Римскому задачу: организовать переговоры Москвы и Киева в Ватикане.
Уточняется, что глава США может ввести новые антироссийские санкции, но они окажут негативное влияние на страну и могут даже вызвать новый «раскол с мировыми державами, который Вашингтон только что преодолел».
Как KP.RU писал ранее, Трамп готов встретиться с Владимиром Путиным, как только представится возможность для проведения такой встречи. Однако по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она должна быть результативной и хорошо подготовленной.