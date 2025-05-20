Сенат назначил свата Трампа на пост посла США во Франции

За назначение Кушнера сенаторы отдали 51 голос, против — 45. При этом демократ Кори Букер поддержал назначение, а республиканка Лиза Мурковски выступила против.
Кушнер — отец Джареда Кушнера, зятя президента США и мужа Иванки Трамп. Как отмечает Hill, его назначение послом состоялось, несмотря на уголовное прошлое. Так, в 2004 году Кушнер признал вину по 18 пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, дачу ложных показаний и давление на свидетеля. Расследование вел занимавший тогда пост федерального прокурора штата Нью-Джерси Крис Кристи, впоследствии ставший губернатором. Он охарактеризовал дело как «одно из самых отвратительных» в своей практике.
Кушнер отбыл два года в тюрьме, а в 2020 году получил президентское помилование.
Трамп выдвинул Кушнера на пост посла США во Франции в начале декабря 2024 года.
Параллельно глава государства назначил Массада Булоса, отца супруга его другой дочери — Тиффани, своим старшим советником по арабским и ближневосточным делам. Булос активно участвовал в кампании Трампа, работая с мусульманской диаспорой в США.