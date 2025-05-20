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Сенат назначил свата Трампа на пост посла США во Франции

Сенат США одобрил кандидатуру Чарльза Кушнера, свекра дочери американского президента Дональда Трампа Иванки, на должность посла Соединенных Штатов во Франции. Об этом сообщает The Hill.

Источник: AP 2024

За назначение Кушнера сенаторы отдали 51 голос, против — 45. При этом демократ Кори Букер поддержал назначение, а республиканка Лиза Мурковски выступила против.

Кушнер — отец Джареда Кушнера, зятя президента США и мужа Иванки Трамп. Как отмечает Hill, его назначение послом состоялось, несмотря на уголовное прошлое. Так, в 2004 году Кушнер признал вину по 18 пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, дачу ложных показаний и давление на свидетеля. Расследование вел занимавший тогда пост федерального прокурора штата Нью-Джерси Крис Кристи, впоследствии ставший губернатором. Он охарактеризовал дело как «одно из самых отвратительных» в своей практике.

Кушнер отбыл два года в тюрьме, а в 2020 году получил президентское помилование.

Трамп выдвинул Кушнера на пост посла США во Франции в начале декабря 2024 года.

Параллельно глава государства назначил Массада Булоса, отца супруга его другой дочери — Тиффани, своим старшим советником по арабским и ближневосточным делам. Булос активно участвовал в кампании Трампа, работая с мусульманской диаспорой в США.