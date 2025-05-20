Косачев: Трамп осознал, что РФ является субъектом международных отношений

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев во вторник, 20 мая, заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп первым осознал, что Россия является полноправным субъектом международных отношений наравне с другими государствами.
Таким образом он прокомментировал прошедший телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
— Трамп первым понял, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные, и что разговор с ней может быть только на равных. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой, — написал Косачев в своем Telegram-канале.
При этом в зарубежных СМИ появилась информация, что лидеры европейских стран были в шоке от итога переговоров между президентами. По их мнению, слова главы Белого дома говорят о том, что он готов «продать» интересы Киева.
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 19 мая. Российский президент выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию касательно украинского конфликта.