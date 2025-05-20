Косачев: Трамп осознал, что РФ является субъектом международных отношений

— Трамп первым понял, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные, и что разговор с ней может быть только на равных. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой, — написал Косачев в своем Telegram-канале.