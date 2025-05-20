Дуров заявил об интересе разведки Франции к Украине, Румынии и Молдавии

На несколько дней предпринимателя заключили под арест, а затем отпустили под залог €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. В марте суд разрешил Дурову покинуть Францию, он вернулся в Дубай. В апреле бизнесмен заявил, что Париж стал направлять мессенджеру запросы законным способом в соответствии с европейским законодательством, в результате чего получил IP-адреса подозреваемых в совершении уголовных преступлений из Telegram.