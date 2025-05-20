Дуров заявил об интересе разведки Франции к Украине, Румынии и Молдавии

«Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной — якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Они хотели IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции, но их основное внимание всегда было сосредоточено на геополитике: Румыния, Молдова, Украина», — написал Дуров.
По словам предпринимателя, Telegram необоснованно обвиняли во Франции в бездействии по борьбе с жестоким обращением с детьми. Он назвал эти обвинения манипуляцией и подчеркнул, что компания предпринимает меры для предотвращения противоправного контента.
Во Франции против основателя Telegram идет расследование из-за недостаточной модерации в мессенджере и уклонения от сотрудничества с правоохранителями. В августе Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, среди которых отказ предоставлять данные по запросу уполномоченных французских органов.
На несколько дней предпринимателя заключили под арест, а затем отпустили под залог €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. В марте суд разрешил Дурову покинуть Францию, он вернулся в Дубай. В апреле бизнесмен заявил, что Париж стал направлять мессенджеру запросы законным способом в соответствии с европейским законодательством, в результате чего получил IP-адреса подозреваемых в совершении уголовных преступлений из Telegram.
Ранее Дуров сообщил, что получил просьбу от «западноевропейского правительства» заблокировать консерваторов в Румынии, на что руководство Telegram ответило категорическим отказом. Позже предприниматель уточнил, что запрос исходил от главы французской разведки Николя Лернера.
МИД Франции отверг эти заявления и назвал их фейковыми.
На прошедших 18 мая президентских выборах в Румынии победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан с 53,74% голосов (около 6,1 млн). Первоначально выборы планировались на ноябрь-декабрь 2024 года, но Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура, где победил кандидат Кэлин Джорджеску, которого называли «пророссийским».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дурова о прошедших президентских выборах в Румынии словами о том, что вмешательство Франции и других европейских стран во внутренние дела государств ЕС «не является новостью».
Представитель Кремля охарактеризовал прошедшие в Румынии выборы как «по меньшей мере странные» и назвал результаты, при которых отсутствовал явный фаворит, «данностью».