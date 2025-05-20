«Выставляет свою глупость»: Пушков отреагировал на слова русофоба Стубба и поставил его на место

Сенатор подчеркнул, что величие державы измеряется не только экономикой, но и другими ключевыми факторами: членством в Совете Безопасности ООН, наличием ядерного оружия, сильной армией и большой территорией. По его мнению, Россия соответствует всем этим критериям, в отличие от таких стран, как Испания или Финляндия.