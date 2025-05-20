Генпрокурор Беларуси Швед не исключил второй Нюрнбергский процесс

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед не исключил второй Нюрнбергский процесс, передает БелТА.
— Запад (мы называем это так), та часть света, которая в 1941 году пришла сюда убивать всех без разбора, сегодня, вооружившись нацистской идеологией, по сути, начал новый крестовый поход, — акцентировал внимание генеральный прокурор Беларуси.
Швед добавил, что сегодня применительно к политическим элитам необходимо констатировать: сегодня по указанной теме некому апеллировать. По его словам, на Западе в значительной части «прямые потомки фашистских палачей, они определяют политику».
Генпрокурор подчеркнул, что очень важно, говоря про уроки Великой Отечественной войны доводить до молодежи, до детей, что такое нацизм. Вместе с тем он уточнил, что проводится значительная работа, касающаяся определению масштабов геноцида на белорусской земле в годы войны. Он заметил, что бесспорные, юридически значимые факты помогают находить коллеги из Следственного комитета, других органов России.
— Уверен, придет время, будет второй Нюрнбергский процесс. Он обязательно будет. Потому что зло всегда должно быть наказано, — заявил генпрокурор Беларуси.
Ранее генпрокуратура высказалась о ситуации с коррупционными преступлениями в Беларуси.
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