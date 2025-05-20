Генпрокурор Беларуси Швед не исключил второй Нюрнбергский процесс

Генпрокурор подчеркнул, что очень важно, говоря про уроки Великой Отечественной войны доводить до молодежи, до детей, что такое нацизм. Вместе с тем он уточнил, что проводится значительная работа, касающаяся определению масштабов геноцида на белорусской земле в годы войны. Он заметил, что бесспорные, юридически значимые факты помогают находить коллеги из Следственного комитета, других органов России.