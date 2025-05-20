Главные новости 20 мая 2025 года

Президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что противостояние между Киевом и Москвой должно было стать проблемой Европы, а Вашингтону не следовало в него вмешиваться. Политик сказал, что Штаты могут отойти от процесса урегулирования.