Главные новости 20 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 мая 2025 года.
Трамп заявил, что США могут оставить Европе решение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что противостояние между Киевом и Москвой должно было стать проблемой Европы, а Вашингтону не следовало в него вмешиваться. Политик сказал, что Штаты могут отойти от процесса урегулирования.
Песков анонсировал сложную работу Москвы и Киева по меморандуму
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что Украине и РФ для урегулирования конфликта потребуется приложить усилия для формирования текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня. Обе стороны предложат свои варианты документов, на основе которых выработают единый текст.
Евросоюз усилит давление на Россию после беседы Путина и Трампа
Рубио упрекнул Европу в стремлении продолжать конфликт на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече попечительского совета центра Кеннеди с Дональдом Трампом сказал, что страны Европы демонстрируют желание продлить вооруженный конфликт на Украине. По его словам, такого же мнения придерживаются некоторые представители Ватикана.
В США уточнили, что Boeing — не подарок Катара, а предмет сделки
В Белом доме заявили, что информация о том, что Катар предложил подарить Трампу самолет Boeing 747, не соответствует действительности. На самом деле администрация США выступила с инициативой о приобретении лайнера. Стоимость Boeing оценивается в 400 млн долларов, сделка находится в стадии обсуждения.