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Главные новости 20 мая 2025 года

Последние новости за сегодня — 20 мая 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 мая 2025 года.

Трамп заявил, что США могут оставить Европе решение конфликта на Украине

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что противостояние между Киевом и Москвой должно было стать проблемой Европы, а Вашингтону не следовало в него вмешиваться. Политик сказал, что Штаты могут отойти от процесса урегулирования.

Песков анонсировал сложную работу Москвы и Киева по меморандуму

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что Украине и РФ для урегулирования конфликта потребуется приложить усилия для формирования текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня. Обе стороны предложат свои варианты документов, на основе которых выработают единый текст.

Евросоюз усилит давление на Россию после беседы Путина и Трампа

Источник: OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

Страны ЕС намерены ужесточать санкции в отношении России. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корелиус после переговоров американского и российского президентов. Новый пакет ограничительных мер, по мнению Брюсселя, подтолкнет Москву к прекращению огня с Киевом.

Рубио упрекнул Европу в стремлении продолжать конфликт на Украине

Источник: AP 2024

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече попечительского совета центра Кеннеди с Дональдом Трампом сказал, что страны Европы демонстрируют желание продлить вооруженный конфликт на Украине. По его словам, такого же мнения придерживаются некоторые представители Ватикана.

В США уточнили, что Boeing — не подарок Катара, а предмет сделки

Источник: AP 2024

В Белом доме заявили, что информация о том, что Катар предложил подарить Трампу самолет Boeing 747, не соответствует действительности. На самом деле администрация США выступила с инициативой о приобретении лайнера. Стоимость Boeing оценивается в 400 млн долларов, сделка находится в стадии обсуждения.