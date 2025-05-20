Косачев: Трамп первым понял, что РФ является субъектом международных отношений

Американский лидер Дональд Трамп один из первых наконец понял, что Россия — это такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Таким мнением поделился вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя прошедший 19 мая разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
«По результатам разговора Путина и Трампа есть ощущение, что окончательно (но не бесповоротно) сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская. В первой обсуждают перспективы достижения мира, во второй — возможности продолжения конфликта», — написал спикер в Telegram-канале.
По его мнению, представители Европы всеми силами стараются перетянуть американского лидера в свою группу, где Украина выступает в качестве субъекта, а Россия — объекта.
«Трамп первым понял, что Россия — такой же субъект международных отношений, как и все остальные. Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой», — подчеркнул Косачев.
Как KP.RU писал ранее, лидеры ЕС ошеломлены деталями разговора Путина и Трампа. Политики ожидали, что США ужесточат санкционную политику в отношении Москвы, введя новые ограничения против энергетического и финансового секторов России. Однако все пошло абсолютно не так.