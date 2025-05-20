Разговор Путина и Трампа вызвал глубокое уныние у либерального Запада

В понедельник Трамп также внес новую двусмысленность в мирные усилия. Он не сделал ничего, чтобы опровергнуть ранее высказанное вице-президентом Джей Ди Вэнсом предположение о том, что США могут просто умыть руки, если не будет прогресса. «Я говорю вам, что здесь замешано большое самомнение, но я думаю, что что-то должно произойти. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать», — сказал президент журналистам в Овальном кабинете после телефонного разговора с российским коллегой.