Разговор Путина и Трампа вызвал глубокое уныние у либерального Запада

Телефонный разговор президента США Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным вызвал очевидное уныние у либерального истеблишмента на Западе. Как отмечает американский канал CNN, переговоры двух лидеров подняли новые вопросы о том, насколько вовлеченным в урегулирование украинского кризиса на самом деле хочет быть Трамп, и усилил трансатлантические разногласия по поводу прекращения вооруженного конфликта.
Украина и ее европейские хозяева настаивают на 30-дневном прекращении огня, чтобы дать время для начала переговоров о постоянном мирном соглашении. Москва отказалась от подобной схемы, настаивая на проведении переговоров по окончательному соглашению.
Объявив после своего телефонного разговора с Путиным, что Украина и Россия теперь будут вести переговоры «так, как только смогут», о прекращении огня и, в конечном счете, о прекращении военного конфликта, пока продолжаются боевые действия, «Трамп встал на сторону своего друга в Кремле», утверждает в своем аналитическом материале CNN.
В понедельник Трамп также внес новую двусмысленность в мирные усилия. Он не сделал ничего, чтобы опровергнуть ранее высказанное вице-президентом Джей Ди Вэнсом предположение о том, что США могут просто умыть руки, если не будет прогресса. «Я говорю вам, что здесь замешано большое самомнение, но я думаю, что что-то должно произойти. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать», — сказал президент журналистам в Овальном кабинете после телефонного разговора с российским коллегой.
«Угроза ухода — это классический ход посредника, — отмечает CNN. — Но, учитывая крайний скептицизм администрации в отношении помощи Украине, это может оказаться не блефом».
Трамп также оставил впечатление, что США будут играть менее непосредственную роль, пока Россия и Украина будут вести переговоры, продолжает свой анализ CNN. Президент Соединенных Штатов запустил неопределенный пробный шар, предположив, что Ватикан и новый американский папа Лев могут вмешаться. Большинство наблюдателей считают, что мира не будет, если Америка не приложит максимальных усилий.
«Мне кажется, что президент, возможно, на самом деле вообще не пытался оказать давление на Путина. Хорошо, что у них состоялся двухчасовой разговор, но что мы имеем в результате?» — задается вопросом Бет Саннер, бывший заместитель директора национальной разведки.
«У нас есть Путин, который продолжает выдвигать очень максималистские требования, чтобы договориться о рамках для переговоров о будущем мирном соглашении и, возможно, о прекращении огня, которое наступит после достижения договоренностей по многим вопросам, — отмечает Саннер в комментариях корреспонденту CNN. — Это звонок, на который, я думаю, действительно трудно смотреть иначе, чем на то, что Путин, казалось, получил именно то, что хотел».
Как всегда, содержательный аспект беседы Трампа с Путиным, к которому он часто проявлял большое уважение, оставался загадкой, констатирует CNN.
Посторонние знают только то, что Кремль и Белый дом хотят, чтобы они знали о том, как все прошло. Но российские официальные лица сделали несколько заманчивых намеков на атмосферу этого разговора. «Я скажу вам, что разговоры такой продолжительности редки, когда оба президента… ни один из них не хотел заканчивать разговор и вешать трубку», — заявил в понедельник помощник президента Юрий Ушаков.
До того как это произошло, телефонный разговор в понедельник выглядел так, как будто он мог бы стать поворотным моментом в пока бесплодных усилиях США по прекращению конфликта, утверждает CNN. В конце концов, Трамп сказал Fox News в интервью во время своего турне по Ближнему Востоку на прошлой неделе, что настало «время Турции», что породило ожидания того, что он будет жестким с Путиным.
А в воскресенье представитель президента Стив Уиткофф заявил в эфире ABC News, что «президент обладает непревзойденной силой личности». Уиткофф добавил: «Он должен поговорить по телефону с президентом Путиным, и это поможет разрешить некоторые разногласия и приведет нас в то место, куда нам нужно попасть. И я думаю, что это будет очень успешный призыв».
Но Трамп не будет использовать рычаги влияния, которые есть у США, — например, он может ужесточить санкции против России или направить больше оружия и боеприпасов на Украину, отмечает CNN.
На вопрос журналистов в Овальном кабинете, почему он не будет вводить новые санкции, Трамп ответил: «Потому что я думаю, что есть шанс чего-то добиться, а если вы это сделаете, вы также можете сделать все намного хуже». Он предостерег: «Но может наступить время, когда это произойдет».
Однако в отсутствие крайнего срока или большей конкретики угроза Трампа скорее похожа на реплику, направленную на ослабление давления на него самого, а не на привлечение внимания Путина, предполагает CNN.
Трамп также возобновил свои жалобы на стоимость конфликта на Украине, дав понять, что он не будет прибегать к военной помощи, направляемой Киеву администрацией Байдена, без которой усилия по отражению действий российских войск будут сильно ограничены. «Мы выделили огромную сумму… Это просто позор», — сказал президент.
Владимир Зеленский написал в соцсети после переговоров, что в понедельник он дважды разговаривал с Трампом — один раз перед разговором американского лидера с Путиным, а затем на совместном брифинге с европейскими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Учитывая стратегическую необходимость для Зеленского избежать новых столкновений с президентом США после их февральской ссоры в Овальном кабинете, он проявил дипломатичность, констатирует CNN. Но в длинном заявлении в соцсети Зеленский опроверг формулу Трампа. Он призвал к ужесточению санкций в отношении России и предложил провести прямые переговоры с Россией в Ватикане, Турции или Швейцарии, но сказал, что в них должны участвовать европейские и американские представители. И он предупредил: «Для всех нас крайне важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и стремления к миру, потому что единственный, кто выигрывает от этого, — это Путин».
Трамп часто говорит, что хочет посвятить свой второй срок миротворчеству, напоминает CNN. «Вся моя жизнь похожа на сделки — одну большую сделку», — сказал Трамп в понедельник.
Но пока его усилия носят разрозненный характер, утверждается в аналитическом материале CNN. На прошлой неделе Трамп заявил о заметной гуманитарной победе, добившись освобождения последнего живого американского заложника в Газе, согласившись на непрямые переговоры с ХАМАС в обход Израиля. Но снижение интереса Трампа к прекращению войны, начатой после терактов 7 октября 2023 года, привело к возникновению вакуума. Теперь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал новое наступление, направленное на установление контроля над всем анклавом, где десятки тысяч палестинцев голодают. Их бедственное положение станет дурным предзнаменованием для Украины, если Вашингтон потеряет интерес и к ней. В других местах президент приписал себе заслугу в прекращении ужасающей эскалации между Индией и Пакистаном из-за Кашмира в этом месяце. Но Индия, несмотря на свои тесные связи с Белым домом, опровергла утверждения о том, что вмешательство США было решающим.
Такие конфликты возникают из-за десятилетий исторических и националистических разногласий. И каждый из них может иметь жизненно важное значение для соответствующих лидеров. Поэтому неудивительно, подчеркивает CNN, что усилия Трампа не вдохновляют вовлеченных в них людей.