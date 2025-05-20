CNN: США будут играть не такую важную роль в переговорах России и Украины

США будут играть менее важную роль в переговорах России и Украины. К такому выводу пришел телеканал CNN после телефонного разговора глав государств Дональда Трампа и Владимира Путина.
«Трамп оставил впечатление, что США будут играть менее прямую роль, пока Россия и Украина ведут переговоры», — отмечает источник.
Ранее лидер Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США выйдут из мирного процесса в случае отсутствия прогресса по урегулированию.
Также он проинформировал, что Москва и Киев скоро начнут переговоры о прекращении огня.