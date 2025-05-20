Речан: Республика Молдова — надежный экономический партнер

По его словам, тот факт, что целью страны является вступление в Европейский союз, служит повышению инвестиционной привлекательности республики.
Этот путь уже открывает нам доступ не только к единому европейскому рынку, но и к другим мировым рынкам через торговые соглашения, которые есть у ЕС. Республика Молдова полна решимости продвигаться вперед в процессе реформ.
Глава кабмина, под эгидой которого было организовано мероприятие, подчеркнул, что деловая среда в Молдове стабильная, безопасная, дружелюбная и конкурентоспособная.
Венский экономический форум — это платформа, способствующая экономическому сотрудничеству регионов Адриатического и Черного морей. Молдова является членом организации со дня ее основания в 2004 году. Нынешнее мероприятие уже четвертое по счету, организованное в Кишиневе, в нем принимают участие бизнесмены из 21 европейской страны.
Девиз форума в Кишиневе: «Молдова на первом плане. Продолжаем строить экономические мосты в трудные времена». В этом году в дискуссиях особое внимание уделяется трем ключевым направлениям: экономическая интеграция Молдова в европейское и мировое пространство, инфраструктурные проекты и повышение энергетической устойчивости.