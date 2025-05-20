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Речан: Республика Молдова — надежный экономический партнер

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Молдова обладает инвестиционным потенциалом в таких экономических областях, как возобновляемая энергетика, промышленность, электроника и фармацевтика подчеркнул премьер-министр Дорин Речан на Венском экономическом форуме, который проходит в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

По его словам, тот факт, что целью страны является вступление в Европейский союз, служит повышению инвестиционной привлекательности республики.

Этот путь уже открывает нам доступ не только к единому европейскому рынку, но и к другим мировым рынкам через торговые соглашения, которые есть у ЕС. Республика Молдова полна решимости продвигаться вперед в процессе реформ.

заявил Речан

Глава кабмина, под эгидой которого было организовано мероприятие, подчеркнул, что деловая среда в Молдове стабильная, безопасная, дружелюбная и конкурентоспособная.

Венский экономический форум — это платформа, способствующая экономическому сотрудничеству регионов Адриатического и Черного морей. Молдова является членом организации со дня ее основания в 2004 году. Нынешнее мероприятие уже четвертое по счету, организованное в Кишиневе, в нем принимают участие бизнесмены из 21 европейской страны.

Девиз форума в Кишиневе: «Молдова на первом плане. Продолжаем строить экономические мосты в трудные времена». В этом году в дискуссиях особое внимание уделяется трем ключевым направлениям: экономическая интеграция Молдова в европейское и мировое пространство, инфраструктурные проекты и повышение энергетической устойчивости.