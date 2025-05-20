Страны НАТО пригрозили воюющей стране «действиями» из-за наступления на оккупированной территории

Премьер не назвал имен своих критически настроенных «друзей», но на прошлой неделе в конце поездки по региону, которая не включала остановку в Израиле, Дональд Трамп сказал, что «многие люди голодают» в секторе Газа, и заявил, что «позаботится» о ситуации. После того, как на прошлой неделе Трамп добился освобождения заложника из ХАМАС, гражданина Израиля и Соединенных Штатов, появилась надежда, что президент США выступит посредником в установлении прочного режима прекращения огня во всем секторе. Вместо этого Израиль начал новое наземное наступление в секторе Газа почти сразу после того, как он покинул регион, подчеркивает The Guardian.