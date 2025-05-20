Страны НАТО пригрозили воюющей стране «действиями» из-за наступления на оккупированной территории

Премьер Биньямин Нетаньяху обещает «взять под контроль» Газу, а Великобритания, Франция и Канада угрожают действиями против Израиля. Ключевые западные союзники называют эскалацию «вопиющей» и обещают «конкретный» ответ, если Израиль не прекратит возобновление наступления и не допустит в сектор гуманитарную помощь.
Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль «возьмет под контроль» всю Газу, в то время как три ключевых союзника выступили против его «вопиющей» эскалации военной кампании и блокады гуманитарной помощи, пишет The Guardian.
Члены НАТО — Великобритания, Франция и Канада — осудили расширение Израилем военной деятельности как непропорциональное, назвали условия в Газе «невыносимыми» и пригрозили «конкретным» ответом, если израильская военная кампания на оккупированной территории продолжится.
Ранее в тот же день израильские военные объявили целый город зоной боевых действий, в результате авиаударов погибло более 60 человек, а министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что израильская армия «сотрет с лица земли» то, что осталось от палестинской Газы.
«Мы не будем стоять в стороне, пока правительство Нетаньяху продолжает эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит возобновление военного наступления и не отменит свои ограничения на гуманитарную помощь, мы предпримем дальнейшие конкретные действия в ответ», — говорится в заявлении правительств трех стран-союзниц в понедельник.
Нетаньяху ответил на это сообщение, заявив, что Израиль будет продолжать защищаться до тех пор, пока не будет достигнута полная победа. «Лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября, в то же время поощряя новые подобные зверства», — сказал Нетаньяху.
Международное давление в связи с надвигающимся массовым голодом вынудило премьер-министра Израиля объявить в воскресенье вечером, что он ослабит 11-недельную осаду Газы, чтобы предотвратить «кризис голода», отмечает при этом The Guardian.
Почти 24 часа спустя ООН сообщила, что девять грузовиков с гуманитарной помощью получили разрешение на въезд. Это составляет менее 2% от ежедневных поставок до войны, когда палестинцев в Газе хорошо кормили, а в секторе был собственный сельскохозяйственный сектор, и не окажет существенного влияния на кризис, который сейчас охватывает большую часть его 2,3-миллионного населения, констатирует The Guardian.
Великобритания, Франция и Канада назвали меры Израиля «совершенно неадекватными», предупредили, что это может привести к нарушению международного права, и призвали «вернуться к доставке помощи в соответствии с гуманитарными принципами».
Решение Нетаньяху разрешить поставлять в Газу хотя бы крупицу продовольствия подверглось критике со стороны израильских крайне правых, в том числе членов его собственного кабинета. В понедельник он опубликовал в социальных сетях видео, в котором объяснил, что к этому его вынудили близкие союзники.
В течение нескольких недель израильские официальные лица настаивали на том, что в Газе «нет дефицита». Но «сенаторы», которые являются «самыми большими друзьями Израиля в мире», предупредили, что прекратят оказывать поддержку стране из-за изображений голодающих палестинцев, сказал Нетаньяху.
«Они сказали мне: “Мы не можем мириться с изображениями голода, массового голода. Мы этого не вынесем. Мы не сможем вас поддержать”, — заявил Нетаньяху. Он добавил, что растущее отчаяние в Газе приближает Израиль к “красной черте, к точке, за которой мы можем потерять контроль”, не уточнив, что он имел в виду.
Премьер не назвал имен своих критически настроенных «друзей», но на прошлой неделе в конце поездки по региону, которая не включала остановку в Израиле, Дональд Трамп сказал, что «многие люди голодают» в секторе Газа, и заявил, что «позаботится» о ситуации. После того, как на прошлой неделе Трамп добился освобождения заложника из ХАМАС, гражданина Израиля и Соединенных Штатов, появилась надежда, что президент США выступит посредником в установлении прочного режима прекращения огня во всем секторе. Вместо этого Израиль начал новое наземное наступление в секторе Газа почти сразу после того, как он покинул регион, подчеркивает The Guardian.
В минувшие выходные в результате массированных бомбардировок погибли сотни палестинцев. Удары также были нанесены по разрушенным больницам сектора, в результате чего общее число жертв войны в Газе достигло 53 486 человек, большинство из которых — мирные жители.
«Бои идут интенсивно, и мы добиваемся прогресса. Мы возьмем под контроль всю территорию сектора», — заявил Нетаньяху в видеоролике, опубликованном в Интернете в понедельник.
Израильские военные объявили всю центральную часть города Хан-Юнис «зоной боевых действий», приказав гражданским лицам покинуть ее. Большинство из жителей неоднократно подвергались перемещению, они ослаблены голодом, и поскольку большая часть сектора газа находится в руинах, им некуда идти, пишет The Guardian.
Смотрич, крайне правый критик любого прекращения войны путем переговоров, выступил в защиту решения Нетаньяху о предоставлении «базовой» продовольственной помощи, заявив, что это позволит Израилю сохранить свои вооруженные силы в Газе для проведения кампании по разрушению и перемещению населения. «Теперь мы победим, очистим и останемся, пока ХАМАС не будет уничтожен, — заявил он на пресс-конференции. — Попутно уничтожается и то, что осталось от сектора Газа. В рамках войны Армия обороны Израиля выводит население из зон боевых действий Население достигнет юга сектора Газа, а оттуда, с Божьей помощью, переедет в третьи страны в соответствии с планом президента Трампа».
Нетаньяху называет военное оправдание блокаде Газы, утверждая, что ХАМАС крадет продовольственную помощь у гуманитарных организаций и ООН. Вооруженные группировки в Газе разграбили склады, особенно в связи с усилением голода, но израильские официальные лица не опубликовали данных о том, сколько гуманитарной помощи было украдено, и не привели каких-либо примеров того, как ХАМАС скомпрометировал цепочки поставок, отмечает The Guardian.