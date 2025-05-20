Молдавия переживает глубокий кризис, заявил бывший премьер

По его словам, дело не только в том, что за два года экспорт сократился на 900 миллионов долларов. Проблема в том, что из-за этого умирают целые сектора молдавской экономики. Экс-премьер отмечает, что подобные проблемы нельзя объяснить обычной некомпетентностью, он полагает, что речь идет о «сознательной изоляции от реальности», поскольку власти предпочитают смотреть на все через розовые очки.