Лукашенко обратился к президенту Камеруна и пригласил его в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 20 мая, обратился к президенту Камеруна Полю Бийю, поздравил его с Национальным днем и пригласил в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко в поздравлении напомнил, что более полувека назад случилось объединение камерунского народа и провозглашение унитарного государства. Он заметил, что сегодня Камерун уверенно движется вперед, а также успешно решает задачи социально-экономического развития, роста благосостояния своих граждан, расширяет внешнеполитический диалог.
Президент Беларуси подтвердил заинтересованность в наращивании долгосрочных прочных связей по ряду направлений: промышленная кооперация, двусторонняя торговля, гуманитарная и научно-техническая сферы. Вместе с тем глава государства подтвердил заинтересованность, связанную с активизацией взаимодействия на международных площадках.
— Буду рад встретиться с Вами в Минске, Яунде или во время многосторонних мероприятий для обсуждения актуальных вопросов белорусско-камерунского сотрудничества, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности генерал-майора Козлова своим указом.
Вместе с тем Лукашенко изменил государственное регулирование цифрового развития Беларуси.
Кроме того, Лукашенко обратился к белорусам в связи с Жировичской иконой Божией Матери.