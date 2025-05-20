Лукашенко обратился к президенту Камеруна и пригласил его в Беларусь

Александр Лукашенко в поздравлении напомнил, что более полувека назад случилось объединение камерунского народа и провозглашение унитарного государства. Он заметил, что сегодня Камерун уверенно движется вперед, а также успешно решает задачи социально-экономического развития, роста благосостояния своих граждан, расширяет внешнеполитический диалог.