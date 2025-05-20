ЕС 20 мая утвердит новый пакет санкций против РФ

Во вторник, 20 мая, в Брюсселе министры иностранных дел и обороны стран Европейского союза проведут совместную встречу, на которой планируется утвердить 17-й пакет санкций против РФ и обсудить дальнейшую военную поддержку Украины.
Во второй половине дня министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию на Украине в формате видеоконференции с участием украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует выделить около 1,9 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия и боеприпасов для Украины, а также на развитие производства БПЛА и ракет на украинской территории.
При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вводить новые санкции против РФ из-за шанса на урегулирование.