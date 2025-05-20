«Оскорбление истории»: планы европейской страны построить тюрьму близ острова Дьявола вызвали возмущение

Это крыло станет частью тюрьмы стоимостью 450 миллионов долларов, строительство которой было объявлено в 2017 году и которая, как ожидается, будет завершена к 2028 году и в которой будут содержаться 500 заключенных. Тюрьма должна была быть построена в Сен-Лоран-дю-Марони, городе на границе с Суринамом, который когда-то принимал заключенных, отправленных Наполеоном III в 1800-х годах, некоторые из которых были отправлены на печально известный остров Дьявола у побережья Французской Гвианы.