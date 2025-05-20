«Оскорбление истории»: планы европейской страны построить тюрьму близ острова Дьявола вызвали возмущение

Франция вызвала возмущение проектом строительства тюремного корпуса рядом с бывшей исправительной колонией. Во Французской Гвиане когда-то содержались заключенные, которых отправляли на печально известный остров Дьявола у побережья.
Планы Франции построить тюремное крыло строгого режима для наркоторговцев и исламистских боевиков рядом с бывшей исправительной колонией во Французской Гвиане вызвали возмущение среди местных жителей и чиновников, пишет The Guardian.
Это крыло станет частью тюрьмы стоимостью 450 миллионов долларов, строительство которой было объявлено в 2017 году и которая, как ожидается, будет завершена к 2028 году и в которой будут содержаться 500 заключенных. Тюрьма должна была быть построена в Сен-Лоран-дю-Марони, городе на границе с Суринамом, который когда-то принимал заключенных, отправленных Наполеоном III в 1800-х годах, некоторые из которых были отправлены на печально известный остров Дьявола у побережья Французской Гвианы.
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен объявил о планах по строительству крыла повышенной безопасности во время официального визита во Французскую Гвиану в субботу. В своем посте в социальной сети он сообщил, что 15 из 60 помещений в крыле будут зарезервированы для исламистских боевиков.
Французская еженедельная газета Le Journal du Dimanche цитирует слова Дарманена о том, что тюрьма также направлена на то, чтобы лишить подозреваемых в торговле наркотиками каких-либо контактов с их преступными сетями.
«Мы видим все больше и больше сетей наркоторговцев, — сказал глава МВД журналистам во Французской Гвиане. — Мы должны отреагировать».
Французские СМИ со ссылкой на министерство юстиции сообщили, что в первую очередь в новую тюрьму будут направляться выходцы из заморских колоний Пятой Республики — Французской Гвианы и французских территорий Карибского бассейна.
Это заявление возмутило многих во Французской Гвиане, формально заморском департаменте Франции (а фактически колонии), расположенном в Южной Америке. Когда-то здесь была печально известная колония, известная тем, что в ней содержались французские политические заключенные, в том числе армейский капитан Альфред Дрейфус, которого обвинили в шпионаже.
Дрейфус был заключен в тюрьму на острове Дьявола, исправительной колонии, которая действовала в течение столетия и была описана в ставшем бестселлером французском романе «Папийон» («Мотылек»), по которому позже были сняты два фильма.
Жан-Поль Ферейра, исполняющий обязанности президента территориального объединения Французской Гвианы, состоящего из 51 законодателя, который курирует вопросы местного самоуправления, сказал, что он ошеломлен этим заявлением, поскольку план строительства крыла повышенной безопасности никогда не обсуждался заранее.
«Поэтому избранные члены Сообщества, как и все население Гвианы, с удивлением и негодованием ознакомились с информацией, подробно изложенной в Le Journal Du Dimanche», — написал он в заявлении, размещенном в социальных сетях.
Ферейра назвал этот шаг неуважительным и оскорбительным, отметив, что соглашение, подписанное Французской Гвианой в 2017 году, касалось строительства новой тюрьмы, призванной уменьшить перенаселенность основной тюрьмы.
«Хотя все местные выборные должностные лица уже давно призывают к решительным мерам по сдерживанию роста организованной преступности на нашей территории, Гвиана не предназначена для того, чтобы приветствовать преступников и радикально настроенных людей с материковой части Франции», — написал он.
Жан-Виктор Кастор, член парламента Французской Гвианы, также осудил этот план. Он сказал, что написал напрямую премьер-министру Франции, чтобы выразить свою обеспокоенность, отметив, что решение было принято без консультаций с местными чиновниками.
«Это оскорбление нашей истории, политическая провокация и колониальный регресс», — написал Кастор в заявлении, опубликованном в воскресенье, в котором призвал Францию отозвать проект.