В Башкирии решили расширить использование Знамени Победы

Как пояснили в региональном парламенте, предлагается установить, что копии Знамени Победы могут использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных не только Дню Победы, но и иным дням воинской славы, памятным датам России, связанным с событиями Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. В федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» установлен 21 день воинской славы. Почти половина из них непосредственно связана с событиями периода Великой Отечественной войны.
Напомним, сейчас государственные учреждения в День Победы обязаны вывешивать копии Знамени Победы рядом с государственными флагами России и Башкортостана.
Справочно:
Согласно новому законопроекту, предлагается размещение копий Знамени Победы в дни воинской славы и памятные дни, связанные с Великой Отечественной войной 1941−1945 гг.:
- 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 г.);
- 29 июня — День партизан и подпольщиков;
- 23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);
- 3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 г.).
- 9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год);
- 7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.);
- 3 декабря — День Неизвестного Солдата;
- 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.);
- 9 декабря — День Героев Отечества;
- 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);
- 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
- 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов (1945 год);
- 12 мая — День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год).