В Башкирии решили расширить использование Знамени Победы

Как пояснили в региональном парламенте, предлагается установить, что копии Знамени Победы могут использоваться во время торжественных мероприятий, посвященных не только Дню Победы, но и иным дням воинской славы, памятным датам России, связанным с событиями Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. В федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» установлен 21 день воинской славы. Почти половина из них непосредственно связана с событиями периода Великой Отечественной войны.