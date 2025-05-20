Косачев: РФ и США движутся к миру на Украине, а Европа — к продолжению конфликта

Сенатор отметил, что с Россией «разговор может быть только на равных». «Европейцы всеми силами перетягивают Трампа в свою группу… Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой. Это совершенно точно не нужно ни Америке Трампа, ни России Путина», — написал в Константин Косачев Telegram.
Дональд Трамп и Владимир Путин созвонились 19 мая, их разговор продлился более двух часов. Они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. Путин заявил о готовности Москвы работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре. Трамп сказал, что две страны незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня. Евросоюз решил усилить давление на Россию после разговора двух президенов.