Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Косачев: РФ и США движутся к миру на Украине, а Европа — к продолжению конфликта

Зампредседателя Совета федерации Константин Косачев прокомментировал вчерашний разговор президентом РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, по результатам беседы кажется, что сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская. Косачев убежден, что в первой «обсуждают перспективы достижения мира, во второй — возможности продолжения войны».

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Сенатор отметил, что с Россией «разговор может быть только на равных». «Европейцы всеми силами перетягивают Трампа в свою группу… Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой. Это совершенно точно не нужно ни Америке Трампа, ни России Путина», — написал в Константин Косачев Telegram.

Дональд Трамп и Владимир Путин созвонились 19 мая, их разговор продлился более двух часов. Они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. Путин заявил о готовности Москвы работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре. Трамп сказал, что две страны незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня. Евросоюз решил усилить давление на Россию после разговора двух президенов.