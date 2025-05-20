В Узбекистане запустили сайт для подготовки мигрантов, желающих работать в России

Для того, чтобы законно временно трудиться на территории Российской Федерации…, теперь вы можете качественно, быстро и бесплатно подготовиться к экзаменам с помощью онлайн-платформы test.xorijdaish.uz, созданной агентством.
В частности, любой желающий может подготовиться онлайн к экзаменам по русскому языку, истории и законодательству РФ. Встроенная система оценки помогает контролировать уровень знаний и постепенно улучшать результаты.
Цель проекта — сделать подготовку к экзамену максимально доступной и качественной для всех, кто планирует работать в России на законных основаниях.
Ранее в пресс-службе агентства сообщали, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек — 76,5% от общего оргнабора в 2024 году.
При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в России в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до почти 700 тысяч человек.