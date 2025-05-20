В Узбекистане запустили сайт для подготовки мигрантов, желающих работать в России

Ранее в пресс-службе агентства сообщали, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек — 76,5% от общего оргнабора в 2024 году.