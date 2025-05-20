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В Узбекистане запустили сайт для подготовки мигрантов, желающих работать в России

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане запустили новую онлайн платформу для бесплатной подготовки трудовых мигрантов, желающих работать в России к экзаменам по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, сообщает пресс-служба Агентства миграции.

Источник: Sputnik.uz

Для того, чтобы законно временно трудиться на территории Российской Федерации…, теперь вы можете качественно, быстро и бесплатно подготовиться к экзаменам с помощью онлайн-платформы test.xorijdaish.uz, созданной агентством.

говорится в сообщении ведомства

В частности, любой желающий может подготовиться онлайн к экзаменам по русскому языку, истории и законодательству РФ. Встроенная система оценки помогает контролировать уровень знаний и постепенно улучшать результаты.

Цель проекта — сделать подготовку к экзамену максимально доступной и качественной для всех, кто планирует работать в России на законных основаниях.

добавили в агентстве

Ранее в пресс-службе агентства сообщали, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек — 76,5% от общего оргнабора в 2024 году.

При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в России в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до почти 700 тысяч человек.