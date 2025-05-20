Американские беспилотники MQ-9 Reaper утратили господство в небе

Издание отмечает, что беспилотник MQ-9 Reaper теперь уязвим. С октября 2023 года в Йемене было потеряно не менее 15 таких аппаратов, что обошлось США более чем в 500 миллионов долларов.
«Угроза для MQ-9, вероятно, была бы намного больше, если бы они противостояли более продвинутым вооружённым силам, которые располагают более мощной и точной системой противовоздушной обороны», — говорится в материале.
Также в материале отмечается резкое исчезновение дронов Bayraktar TB2 из зоны СВО, объясняя это действиями российской ПВО.
Тем временем Вооружённые силы Украины (ВСУ) всерьёз обеспокоены российской ракетой «Бандероль» (S8000 Banderol). Они отмечают, что в России находят способы создания более бюджетных ракет, которые могут быть промежуточным звеном между крылатыми или баллистическими ракетами и беспилотниками.