Жители Румынии разрезали свои паспорта и попросили политубежище в России

Издание RT в своем Telegram-канале сообщило, что граждане Румынии начали разрезать паспорта и призывать к революции.
Помимо прочего, местные жители просят политическое убежище в России и других странах. Таким образом они протестуют против результатов выборов президента в стране.
«Вся наша семья решил подать заявку на гражданство там, где мы есть, и мы откажемся от румынского. Душа за Румынию болит», — цитирует издание слова одного местных жителей.
Напомним, что во втором туре президентских выборов победу одержал мэр Бухареста, представитель либеральных сил Никушор Дан.
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