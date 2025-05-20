Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Румынии разрезали свои паспорта и попросили политубежище в России

Издание RT в своем Telegram-канале сообщило, что граждане Румынии начали разрезать паспорта и призывать к революции.

Издание RT в своем Telegram-канале сообщило, что граждане Румынии начали разрезать паспорта и призывать к революции.

Помимо прочего, местные жители просят политическое убежище в России и других странах. Таким образом они протестуют против результатов выборов президента в стране.

«Вся наша семья решил подать заявку на гражданство там, где мы есть, и мы откажемся от румынского. Душа за Румынию болит», — цитирует издание слова одного местных жителей.

Напомним, что во втором туре президентских выборов победу одержал мэр Бухареста, представитель либеральных сил Никушор Дан.

Читайте также: Россиянин выстрелил в голову сопернику в борьбе за женщину.