Трамп обвинил экс-директора ФБР в призыве убить его с помощью цифр «8647»

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что размещенный им в социальной сети пост «8647», вызвавший бурю негодования в адрес Трампа, был абсолютно невинным. Экс-глава Федерального бюро расследований назвал «безумным» заявление о том, что фотография с ракушками в соцсети означала призыв к убийству.
Джеймс Коми утверждает, что прогуливался по пляжу со своей женой, когда они случайно наткнулись на надпись на песке: 8647. По словам бывшего директора ФБР, его жена сначала спросила, не является ли загадочное образование в виде ракушек адресом. Они ломали голову над ракушками, пытаясь расшифровать значение цифр. Его жена, согласно сообщению Коми, вспомнила те дни, когда она работала официанткой в ресторане, когда персонал использовал термин «86», чтобы убрать блюдо из меню. Коми размышлял о том, что, когда он был моложе, дети говорили «86», что означало «покинуть заведение».
«Я сказал: “Это действительно умно”, — рассказал Коми в понедельник в интервью телеканалу MSNBC, описывая события прошлой недели, которые заставили его опубликовать фотографию ракушек в соцсети, что вызвало шквал обвинений со стороны союзников Трампа в том, что он призывал к насилию против президента.
«Я разместил это в своем аккаунте и больше не думал об этом, пока не услышал от нее, что люди говорят, что это был своего рода призыв к убийству, что является безумием», — сказал он. На фоне поднявшегося шума Коми удалил этот пост и выступил с заявлением, в котором заявил, что публикация не является призывом к насилию.
«Даже если я считаю это безумием», — сказал Коми в эфире MSNBC. «Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с насилием любого рода».
Как отмечает The Guardian, «86» — это распространенное сленговое обозначение остановки или избавления от чего-либо, в то время как «47» можно рассматривать как отсылку к Трампу, 47-му президенту.
Коми отправился на пляж, чтобы немного передохнуть перед публикацией своего предстоящего юридического триллера «Рузвельт Драйв: криминальный роман». Вместо этого ему позвонили из Секретной службы, которая начала расследование по поводу публикации.
Джеймс Коми, который был уволен Трампом во время его первого президентского срока, добровольно явился в вашингтонский офис для допроса, после того как президент настаивал на том, что сообщение не могло быть прочитано невинным путем. «Он точно знал, что это означало. Ребенок знает, что это означало, — негодовал Трамп. — Если вы директор ФБР и не знаете, что это означало, то это означало убийство. И это говорит само за себя».
В интервью, данном в понедельник, Коми, казалось, был озадачен ходом расследования. «Это не первое мое родео», — сказал он, отметив свои бурные отношения с Трампом, которые, по словам Коми, ухудшились после того, как он отверг первые попытки Трампа заручиться поддержкой тогдашнего директора ФБР. В настоящее время агентство возглавляет Кэш Патель, чья неизменная лояльность президенту вызывает серьезные вопросы о независимости ФБР.
Однако Коми предупредил, что этот эпизод указывает на более тревожную тенденцию со стороны нынешней администрации: «Использование власти в отношении отдельных лиц подрывает верховенство закона».
«Верховенство закона по-прежнему является нашим спасением, — сказал Коми. — У нас в стране есть судебная система, которая будет отстаивать правду. Утешайтесь этим. Предпринимайте разумные шаги, но не паникуйте. Эти люди недостаточно хороши для вас, чтобы из-за них волноваться. Защищайте себя, оценивайте влияние угрозы на вас и знайте, что с вами все будет в порядке.».