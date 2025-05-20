Трамп обвинил экс-директора ФБР в призыве убить его с помощью цифр «8647»

Джеймс Коми, который был уволен Трампом во время его первого президентского срока, добровольно явился в вашингтонский офис для допроса, после того как президент настаивал на том, что сообщение не могло быть прочитано невинным путем. «Он точно знал, что это означало. Ребенок знает, что это означало, — негодовал Трамп. — Если вы директор ФБР и не знаете, что это означало, то это означало убийство. И это говорит само за себя».