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В Сумской области ликвидировали 12 бойцов ВСУ, двигавшихся к границе с РФ

Российские военные нанесли ракетно-бомбовый удар.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали группу украинских военных из 12 человек, двигавшуюся в Сумской области по направлению к границе с Курской. Об этом сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Витязь.

Бойцы ВС РФ нанесли ракетно-бомбовый удар и солдаты ВСУ были ликвидированы осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом, уточнил собеседник информагентства.

К слову, накануне сообщалось, что в Сумской области Украины, по распоряжению региональных властей, проводится обязательная эвакуация мирных жителей — более чем из 200 населенных пунктов.