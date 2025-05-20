В Сумской области ликвидировали 12 бойцов ВСУ, двигавшихся к границе с РФ

Российские военные ликвидировали группу украинских военных из 12 человек, двигавшуюся в Сумской области по направлению к границе с Курской. Об этом сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Витязь.