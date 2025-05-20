ЕС утвердит новый пакет санкций против РФ и продолжит поддержку Киева

Во вторник, 20 мая, Евросоюз планирует утвердить новый, 17-й, пакет антироссийских санкций, а также обсудить дальнейшую поддержку киевского режима, пишет РИА Новости.
По данным источника агентства, новые санкции вступят в силу в этот же день.
Предполагается, что в пакет войдут ограничения против физических и юридических лиц, а также — морских судов, по мнению ЕС, связанных с Россией.
Встречу глав МИД и министерств обороны европейских стран по обсуждению рестрикций и поддержке Киева проведут в Брюсселе. На утренней сессии запланированы переговоры руководителей военных ведомств, генсека НАТО Марка Рютте и украинского министра обороны Рустема Умерова, который присоединится по видеосвязи, отмечает агентство.
По данным издания, во второй половине дня запланирована встреча в видео формате глав европейских МИД и главы МИД Украины Андрея Сибиги.
Ранее в Евросоюзе заявляли, что намерены потратить 1,9 млрд евро из доходов от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для киевского режима, а также на производство на Украине БПЛА и ракет.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, это был первый прямой контакт стран с 2022 года. По итогам переговоров принято решение о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», Киев запросил встречу глав государств, также Россия и Украина договорились представить свое видение прекращения огня. По заявлению главы российской делегации Владимира Мединского, РФ удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать обсуждения с Украиной.
В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По заявлению главы США после беседы с лидером РФ, Россия и Украина скоро начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта.
Однако глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла, что европейские политики категорически против демилитаризации Украины.
Ранее Зеленский вновь призвал Трампа усилить санкции против РФ.