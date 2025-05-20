ЕС утвердит новый пакет санкций против РФ и продолжит поддержку Киева

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, это был первый прямой контакт стран с 2022 года. По итогам переговоров принято решение о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», Киев запросил встречу глав государств, также Россия и Украина договорились представить свое видение прекращения огня. По заявлению главы российской делегации Владимира Мединского, РФ удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать обсуждения с Украиной.