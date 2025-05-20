Дипломатическое подразделение ЕС хочет сократить 10 иностранных делегаций и 100 местных сотрудников на фоне сокращений бюджета и широкой перестановки. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на документ и двух чиновников, которые знакомы с намерениями.
Издание отмечает, что план по пересмотру европейкой службы внешних связей представила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Неназванные чиновники сообщили, что Каллас разрешили проводить изменения в следующие два года.
Один из чиновников сообщил, что сокращения будут в тех странах, где ЕС не чувствует интереса, среди таковых Белоруссия и Лесото. Оба чиновника также добавили, что Европейская служба внешних связей не собирается официально закрывать какие-либо из ее 144 делегаций в других странах. Подобные перемены обойдутся ЕС примерно в 20 миллионов евро в первый год, отметил источник. При этом, персонал могут увеличить в тех делегациях стран, которые имеют значение «для обеспечения соблюдения антироссийских санкций».
Между тем, агентство Reuters сообщило, что ЕС может предложить странам-членам G7 установить потолок цен на российскую нефть на уровне 50 долларов за баррель. Ранее замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что экономика страны приспособилась к жизни в условиях внешних ограничений.