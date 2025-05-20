Politico: подразделение ЕС хочет сократить десять иностранных делегаций

Один из чиновников сообщил, что сокращения будут в тех странах, где ЕС не чувствует интереса, среди таковых Белоруссия и Лесото. Оба чиновника также добавили, что Европейская служба внешних связей не собирается официально закрывать какие-либо из ее 144 делегаций в других странах. Подобные перемены обойдутся ЕС примерно в 20 миллионов евро в первый год, отметил источник. При этом, персонал могут увеличить в тех делегациях стран, которые имеют значение «для обеспечения соблюдения антироссийских санкций».