Олжас Бектенов обратился ко всем родителям Казахстана

Обращаюсь также к родительской общественности: прошу вас организовать контроль за своими детьми во время выпускных вечеров, а главное — за досугом во время каникул. Именно ваше внимание и воспитание, вовлеченность в жизнь и проблемы детей окажут более действенный эффект. Основы нравственности, правила поведения в обществе и патриотизм прививаются в первую очередь родителями. Никакие министерства не заменят родительскую заботу и участие в жизни детей.