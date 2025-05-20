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На Западе назвали вероятное последствие разговора Трампа с Путиным

Отступление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от мирных переговоров по Украине может открыть дверь для ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

Отступление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от мирных переговоров по Украине может открыть дверь для ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Такое возможное последствие разговора американского лидера с главой российского государства Владимиром Путиным назвало издание The Atlantic.

«Трамп, похоже, отказывается от участия Америки в мирных переговорах», — поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению обозревателя издания, за таким шагом хозяина Белого дома может последовать возобновление санкций против России.

В статье речь идет о том, что однопартийцы Трампа смогут надавить на него в этом вопросе, а также смогут убедить его оказать помощь Киеву и отправить дополнительное оружие, но это кажется маловероятным.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил причину отказа вводить новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации. Американский лидер указал на то, что принял такое решение, так как есть шанс на урегулирование. При этом хозяин Белого дома допустил, что в какой-то момент введение новых антироссийских рестрикций может произойти.