В России раскрыли, как можно сотрудничать с США в Арктике

«Мы с Соединенными Штатами являемся двумя крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка. Арктика — это крупнейшая в мире, но еще не полностью введенная в разработку кладовая ценных энергетических ресурсов. Поэтому естественным образом потенциал для совместного сотрудничества прорисовывается», — подчеркнул Чекунков в беседе с РБК. Чекунков указал среди перспектив для российско-американского взаимодействия в Арктике: области добычи и транспортировки углеводородов, производства удобрений, а также освоения цветных, драгоценных и редкоземельных металлов.