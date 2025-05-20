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Politico: в дипломатическом подразделении ЕС планируются сокращения

Один из источников уточнил, что изменения коснутся работников в тех странах, к которым Брюссель потерял «сильный интерес».

Источник: Аргументы и факты

Европейская служба внешних связей (EEAS) собирается сократить десять иностранных делегаций, 100 сотрудников по всему миру на фоне уменьшения финансирования и масштабных перестановок в ведомстве, написала газета Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

По информации журналистов, 12 мая соответствующий план представила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Чиновники ЕК, с которыми побеседовали сотрудники газеты, заявили, что этот документ уже согласован. На его реализацию выделили два года.

Один из источников уточнил, что сокращения коснутся тех стран, к которым Брюссель потерял «сильный интерес». В их число входят Белоруссия и Лесото. Другой чиновник отметил, что 100 сотрудников EEAS на местах, скорее всего, будут отправлены в отставку в два этапа — в 2026 и 2027 году.

Подчёркивается, что указанная реформа ведомства в первый год обойдётся Евросоюзу примерно в 20 млн евро. При этом в течение трёх следующих лет ЕС сможет сэкономить 9 млн евро.

Напомним, в июле появилась информация, что дипломатам Евросоюза приказали отказаться от путешествий и отменить приёмы, вечеринки и другие мероприятия по причине сильного превышения выделенного бюджета. Европейской службе внешних связей предписали сократить расходы на 43 млн евро.