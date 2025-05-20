Politico: в дипломатическом подразделении ЕС планируются сокращения

Один из источников уточнил, что сокращения коснутся тех стран, к которым Брюссель потерял «сильный интерес». В их число входят Белоруссия и Лесото. Другой чиновник отметил, что 100 сотрудников EEAS на местах, скорее всего, будут отправлены в отставку в два этапа — в 2026 и 2027 году.