«Крупная победа»: европейские чиновники отреагировали на разговор Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Как сообщил президент России, обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине. Путин заявил о готовности Москвы работать с Киевом над меморандумом по возможному будущему мирному договору. После разговора с Путиным Дональд Трамп заявил о намерении не вводить новые санкции против России, объяснив это шансом на урегулирование украинского кризиса.