FT: Зеленский умолял Трампа не отдаляться от переговоров по Украине

Владимир Зеленский «умолял» американского лидера Дональда Трампа «не дистанцироваться» от переговоров по Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times.
По данным издания, Трамп хочет, чтобы Москва и Киев договаривались о мире без посредничества США.
«Зеленский умолял американского лидера “не дистанцироваться” от усилий по обеспечению мира», — утверждает FT.
По словам Трампа, урегулировать конфликт могут только противоборствующие стороны, так как «они знают детали переговоров», о которых другие не знают.
Накануне состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Трамп после беседы назвал Путина приятным джентльменом. Он также заявил о достижении некоторого прогресса.