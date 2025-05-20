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FT: Зеленский умолял Трампа не отдаляться от переговоров по Украине

Трамп считает, что Москва и Киев должны договариваться о мире без посредничества США.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский «умолял» американского лидера Дональда Трампа «не дистанцироваться» от переговоров по Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times.

По данным издания, Трамп хочет, чтобы Москва и Киев договаривались о мире без посредничества США.

«Зеленский умолял американского лидера “не дистанцироваться” от усилий по обеспечению мира», — утверждает FT.

По словам Трампа, урегулировать конфликт могут только противоборствующие стороны, так как «они знают детали переговоров», о которых другие не знают.

Накануне состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Трамп после беседы назвал Путина приятным джентльменом. Он также заявил о достижении некоторого прогресса.