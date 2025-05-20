Глава Вологодской области поставил точку в скандале с мэром

Филимонов изложил свою позицию по поводу инцидента, привлекшего внимание всей страны, в Telegram. Он уточнил, что выходка дочери мэра Нюксенского округа не соответствует «принципам и идеологии команды правительства» региона, которым он руководит.
«Я решительно и всецело осуждаю поступок дочери главы Нюксенского муниципального округа Ю. П. Шевцовой. Высказывания девушки — недопустимые, оскорбительные, вульгарные, затронувшие святую и чувствительную для всех нас тему», — приводит слова главы Вологодской области RTVI.
Филимонов также предположил, что скандальное видео могло быть размещено в Сети недоброжелателями Шевцовой, в том числе ее бывшими коллегами, желающими ей отомстить. Также губернатор отметил, что дочь Шевцовой проживает не с матерью, а видео записала после ссоры с молодым человеком. Глава области уточнил, что дочь уволенной чиновницы приготовила видеозапись со своими извинениями, но он не допустил его публикации в соцсетях, чтобы не позволить буллинга.
Губернатор порекомендовал уволенной Шевцовой строить свою дальнейшую карьеру вне государственной и муниципальной службы, а ее дочери посоветовал окончить курсы медсестер или стать волонтером, который помогает участникам СВО и мирным жителям. Глава региона предположил, что если девушка последует его рекомендации, то будет публиковать в TikTok снимки и видео, содержание которых отличается от того, что она транслирует в Сеть в настоящее время.
Филимонов также привел высказывание: «Православный — не тот, кто больше всех читает молитвы, чаще других ходит в храм, громче всех об этом рассказывает, а тот, у кого дети православные». Губернатор отметил, что это метафора, являющаяся символом ответственности родителя за ребенка.
Руководитель области заявил, что место уволенной Шевцовой может занять участник СВО, и он уже рассматривает на должность мэра округа кандидатов, участвующих в региональной программе для ветеранов боевых действий «Герои Русского Севера», аналогичной федеральной программе «Время героев».
Скандал с экс-главой Нюксенского района Юлией Шевцовой разгорелся после того, как в Сети завирусился видеоролик, снятый ее дочерью осенью 2024 года. Девушка записала на видео обращение к недоброжелателю, в котором заявила: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим» и опубликовала его в TikTok.
Ролик вызвал возмущение не только жителей Нюксенского района и Вологодской области. Внимание на него обратили общественники, активисты, волонтеры России. После вспыхнувшего скандала Юлия Шевцова растиражировала в Сети видео со словами сожаления, но это не помогло ей остаться в кресле мэра.