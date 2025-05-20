Глава Вологодской области поставил точку в скандале с мэром

Филимонов также предположил, что скандальное видео могло быть размещено в Сети недоброжелателями Шевцовой, в том числе ее бывшими коллегами, желающими ей отомстить. Также губернатор отметил, что дочь Шевцовой проживает не с матерью, а видео записала после ссоры с молодым человеком. Глава области уточнил, что дочь уволенной чиновницы приготовила видеозапись со своими извинениями, но он не допустил его публикации в соцсетях, чтобы не позволить буллинга.