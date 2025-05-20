Экс-глава «Роскосмоса» Борисов стал сенатором от Архангельской области

«Это решение принято в рамках формирования нового состава Совета Федерации. Уверен, что опыт Юрия Ивановича, его глубокое понимание процессов в оборонно-промышленном комплексе, науке и высоких технологиях, будет востребован в интересах Архангельской области на федеральном уровне», — отметил он в телеграм-канале.
Цыбульский добавил, что Борисов уже оказывал поддержку региону, благодаря чему появился план социально-экономического развития ЗАТО Мирный (расположен вблизи космодрома «Плесецк»), реконструкция жилфонда была включена в федеральную космическую программу.
Борисов покинул пост главы космической корпорации в феврале этого года, проработав в «Роскосмосе» менее трех лет с июля 2022-го. Организацию возглавил экс-замминистра транспорта Дмитрий Баканов. До получения поста руководителя госкорпорации Борисов был вице-премьером.
Другой бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после ухода с поста тоже стал сенатором — от Запорожской области.
О будущем назначении Борисова ранее сообщил «Коммерсантъ». Место члена Совета Федерации от Архангельска было вакантно с зимы, когда пост покинул Александр Некрасов. Цыбульский должен был назначить нового сенатора в течение десяти дней после отставки Некрасова, но кандидаты отказались.
Материал дополняется