Экс-глава «Роскосмоса» Борисов стал сенатором от Архангельской области

«Это решение принято в рамках формирования нового состава Совета Федерации. Уверен, что опыт Юрия Ивановича, его глубокое понимание процессов в оборонно-промышленном комплексе, науке и высоких технологиях, будет востребован в интересах Архангельской области на федеральном уровне», — отметил он в телеграм-канале.