В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России

Европейские чиновники считают разговор Президента РФ Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа «крупной победой» для Российской Федерации, а также переживают, что Соединенные Штаты отходят от поддержки Украины, а все бремя в этом вопросе ложится только на Европейский союз, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и официальных лиц.
«Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера», — поделились подробностями авторы публикации.
Высокопоставленный европейский дипломат посчитал, что хозяин Белого дома после проведенных накануне разговоров по украинскому вопросу собирается «отходить» от поддержки бывшей советской республики.
Поддержка и финансирование Украины, давление на РФ — это все теперь ляжет на Евросоюз, посетовал он.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил причину отказа вводить новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации. Американский лидер указал на то, что принял такое решение, так как есть шанс на урегулирование. При этом хозяин Белого дома допустил, что в какой-то момент введение новых антироссийских рестрикций может произойти.