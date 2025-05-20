В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России

Европейские чиновники считают разговор Президента РФ Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа «крупной победой» для Российской Федерации, а также переживают, что Соединенные Штаты отходят от поддержки Украины, а все бремя в этом вопросе ложится только на Европейский союз, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и официальных лиц.