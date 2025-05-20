Пушков: одержимость ЕС Украиной очевидно противоречит прагматизму Трампа

Напомним, в понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, он длился более двух часов. По заявлению главы США после беседы с лидером РФ, Россия и Украина скоро начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта. Путин, в свою очередь, заявил, что в меморандум РФ и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. Кроме того, лидеры обсудили торговые отношения между Россией и США.