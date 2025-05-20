Западание страны по-прежнему думают, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США Дональд Трамп понимает, что это — невозможно, с российским руководством необходимо поддерживать диалог, считает член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
«Они (западные политики, — прим. ред.) по-прежнему исходят из порочной и уже опровергнутой практикой посылки, что России можно нанести стратегическое поражение, стоит лишь поднатужиться. Трамп так не считает, более того — он убежден, что это невозможно. Одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя публикацию Financial Times о том, что разговор российского лидера Владимира Путина и Трампа ошеломил европейцев.
Пушков добавил, что политики Европы каждый раз ждут, что Трамп перейдет в прямую конфронтацию с РФ, но каждый раз разочаровываются.
«Трамп не хочет втягивать США в острую фазу такой конфронтации, опасную и невыгодную для самих США. Он убежден, что поддержание диалога с руководством России отвечает интересам США и является важной задачей американского президента», — подытожил Пушков.
Напомним, в понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, он длился более двух часов. По заявлению главы США после беседы с лидером РФ, Россия и Украина скоро начнут переговоры о приостановке огня и завершении конфликта. Путин, в свою очередь, заявил, что в меморандум РФ и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования. Кроме того, лидеры обсудили торговые отношения между Россией и США.
В Европе же планируют утвердить новый пакет санкций против РФ и продолжить поддержку Киева.