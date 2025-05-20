Рубио уличил ЕС в желании продолжения конфликта на Украине

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал: очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — поделился Рубио на ужине попечительского совета центра Кеннеди.