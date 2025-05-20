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Рубио уличил ЕС в желании продолжения конфликта на Украине

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон выступает за урегулирование украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, что во время поездки в Рим он слышал оценки о том, что страны ЕС стремятся к продолжению украинского конфликта.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал: очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — поделился Рубио на ужине попечительского совета центра Кеннеди.

При этом, как отметил госсекретарь США, американский лидер Дональд Трамп сфокусирован на остановке боевых действий во всем мире и выступает за скорейшее урегулирование основных вооруженных конфликтов. Также Рубио добавил, что Вашингтон предпочел бы вкладывать деньги в развитие экономики, а не обороны США.

Напомним, Трамп после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным заявил о прогрессе в урегулировании на Украине. Он также выразил уверенность, что украинский кризис требует политического решения и шансы на достижение мира высоки.