Рубио уличил ЕС в желании продолжения конфликта на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, что во время поездки в Рим он слышал оценки о том, что страны ЕС стремятся к продолжению украинского конфликта.
«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал: очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — поделился Рубио на ужине попечительского совета центра Кеннеди.
При этом, как отметил госсекретарь США, американский лидер Дональд Трамп сфокусирован на остановке боевых действий во всем мире и выступает за скорейшее урегулирование основных вооруженных конфликтов. Также Рубио добавил, что Вашингтон предпочел бы вкладывать деньги в развитие экономики, а не обороны США.
Напомним, Трамп после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным заявил о прогрессе в урегулировании на Украине. Он также выразил уверенность, что украинский кризис требует политического решения и шансы на достижение мира высоки.