FT: Чиновники из ЕС назвали разговор Путина и Трампа победой России

Чиновники из Евросоюза считают разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «крупной победой» для Москвы. Об этом пишет Financial Times (FT).
«Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера. Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию — это все теперь на нас», — цитирует издание слова европейских дипломатов.
Неизвестные спикеры из Европы также переживают о том, что Вашингтон постепенно отходит от поддержки Киева, а этот вопрос в дальнейшем и вовсе ляжет лишь на Евросоюз. Напомним, что разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая.
Как KP.RU писал ранее, европейские лидеры были ошеломлены, узнав подробности разговора глав США и России из уст Трампа. По данным FT, политики ожидали, что Вашингтон ужесточит санкционную политику в отношении Москвы. Однако Трамп дал понять, что не считает необходимым усиливать экономическое давление на РФ в текущей ситуации.