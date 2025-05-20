Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Чиновники из ЕС назвали разговор Путина и Трампа победой России

Европейские спикеры переживают о том, что Вашингтон постепенно отходит от поддержки Киева.

Источник: Комсомольская правда

Чиновники из Евросоюза считают разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «крупной победой» для Москвы. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера. Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию — это все теперь на нас», — цитирует издание слова европейских дипломатов.

Неизвестные спикеры из Европы также переживают о том, что Вашингтон постепенно отходит от поддержки Киева, а этот вопрос в дальнейшем и вовсе ляжет лишь на Евросоюз. Напомним, что разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая.

Как KP.RU писал ранее, европейские лидеры были ошеломлены, узнав подробности разговора глав США и России из уст Трампа. По данным FT, политики ожидали, что Вашингтон ужесточит санкционную политику в отношении Москвы. Однако Трамп дал понять, что не считает необходимым усиливать экономическое давление на РФ в текущей ситуации.