FT: Чиновники из ЕС назвали разговор Путина и Трампа победой России

Неизвестные спикеры из Европы также переживают о том, что Вашингтон постепенно отходит от поддержки Киева, а этот вопрос в дальнейшем и вовсе ляжет лишь на Евросоюз. Напомним, что разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая.