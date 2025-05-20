Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов займёт место в Совфеде

Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Тверской области. Окончил Калининское суворовское военное училище (1974), Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1978) и факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (1985). Служил в Вооружённых силах СССР и РФ до 1998 года, затем возглавлял НТЦ «Модуль». С 15 июля 2022 по 6 февраля 2025 года — гендиректор «Роскосмоса». Инициировал запуск ракеты «Ангара-А5», серийное производство спутников и продление участия РФ в МКС до 2028 года.