Юрий Слюсарь обсудил с ИT-компаниями и вузами перспективы развития отрасли на Дону

По данным областного министерства цифрового развития, в Ростовской области работает около 600 организаций, специализирующихся на разработке программного обеспечения, информационной безопасности, консалтинге в сфере ИТ. Общий объем выручки предприятий отрасли по итогам 2024 г. вырос на 15%.
Ростовская область может стать крупным центром ИT-отрасли. Для этого донским компаниям надо активнее участвовать в конгрессно-выставочных мероприятиях, проводить профильные форумы. Также звучали идеи о проработке дополнительных льгот для IT- компаний и их сотрудников, внедрении стартапов в производство, формировании экосистемы южного IT-кластера, проведении комплекса мероприятий «Южный авангард».
Юрий Слюсарь назвал актуальным предложение усилить профориентационную работу среди школьников, чтобы они могли правильно оценить свои возможности по изучению дисциплин и работе в ИT-сфере.
«И вузы, и компании, и общественные организации должны в меру своих сил и возможностей принимать участие в профориентации школьников. Чем больше ребят мы вовлечем, тем прочнее будет база, на которой дальше будет строиться наше ИТ-будущее. Есть потенциал для увеличения участия донских ИT-предприятий в федеральных проектах, различных программах, в том числе нацпроекта “Экономика данных”. Если нужна какая-то помощь для взаимодействия с федеральными органами власти, готовы помогать», — сказал глава донского региона.