Юрий Слюсарь обсудил с ИT-компаниями и вузами перспективы развития отрасли на Дону

«И вузы, и компании, и общественные организации должны в меру своих сил и возможностей принимать участие в профориентации школьников. Чем больше ребят мы вовлечем, тем прочнее будет база, на которой дальше будет строиться наше ИТ-будущее. Есть потенциал для увеличения участия донских ИT-предприятий в федеральных проектах, различных программах, в том числе нацпроекта “Экономика данных”. Если нужна какая-то помощь для взаимодействия с федеральными органами власти, готовы помогать», — сказал глава донского региона.