FT: в Европе считают разговор Путина и Трампа «крупной победой» для России

В Европе считают состоявшийся разговор российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа «крупной победой» для России, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и официальных лиц.
Отмечается также, что европейские чиновники переживают, что США отходят от поддержки Киева, и теперь все бремя в этом вопросе ложится только на ЕС.
«Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию — это все теперь на нас», — сказал один из собеседников.
Накануне Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Российский президент назвал беседу откровенной и содержательной. Американский лидер назвал Путина «приятным джентльменом» и отметил, что в ходе беседы был достигнут прогресс.
Сообщалось также, что Путин и Трамп обсудили контакты РФ и Украины, в том числе на высшем уровне.