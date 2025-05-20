Экс-глава «Роскосмоса» Борисов стал сенатором Совфеда от Архангельской области

Бывший генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов займет пост сенатора Совета Федерации от Архангельской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Цыбульский.
«Наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Архангельской области на срок моих полномочий», — говорится в документе.
Напомним, Борисов с 15 ноября 2012 года по 18 мая 2018 года был заместителем министра обороны, курировал вопросы перевооружения российской армии. Глава государства подписал указ о назначении Борисова новым главой Роскосмоса в июле 2022 года.
Борисов освобожден от должности генерального директора «Роскосмоса» в феврале 2025 года.